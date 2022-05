Tauziehfest Pfahlbronn: Doppelsieg für Kaiserberg, Feuerwehr gewinnt Kids-​Cup

Dem Team des Tauziehclubs Kaiserberg hatten die Landesliga-​Mitbewerber aus Affalterried, Buch, Deinbach (Foto) und dem gastgebenden Pfahlbronn am Sonntag wenig entgegenzusetzen. In der 700-​kg-​Klasse siegten die Kaiserberger sogar verlustpunktfrei, aber auch beim 600-​kg-​Wettbewerb überzeugten sie. Im Gemeinde-​Cup traten elf Mannschaften an.

Montag, 16. Mai 2022

Benjamin Richter

Bereits in der Vorrunde der 700-​kg-​Klasse trat die kräftemäßige Überlegenheit des TZC Kaiserberg deutlich zutage: Zunächst gewannen sie ihre ersten beiden Züge gegen die Doibacher Löwen in 38 Sekunden und 61 Sekunden, anschließend zogen sie auch die gastgebenden Tauziehfreunde Pfahlbronn innerhalb von 61 Sekunden und 35 Sekunden über die mit Hütchen abgesteckte Mittellinie.

Noch deutlicher fielen die beiden Züge gegen den TZC Eiche Affalterried aus, die die Kaiserberger in 21 Sekunden und 10 Sekunden für sich entscheiden konnten. Nachdem man die Affalterrieder im Halbfinale noch einmal ähnlich dominant von der Bahn gefegt hatte, warteten im Finale erneut die Tauziehfreunde Pfahlbronn auf den Gast aus Maitis. Der machte den Sportlern aus dem Alfdorfer Gemeindeteil jedoch kein Gastgeschenk — und stand weitere 12 Sekunden und 20 Sekunden später als Sieger im 700-​kg-​Wettbewerb fest.

Am Samstag starteten sechs Manschaften beim Kids-​Cup. Das Team der Jugendfeuerwehr Pfahlbronn musste lediglich an die Mannschaft der Jugendfeuerwehr Alfdorf einen Punkt abgeben. Der Pfahlbronner Feuerwehrnachwuchs belegte nach einem spannenden Finale gegen das Team Yato der Schule im Lindengarten den ersten Platz und wurde von den Tauziehfreunden mit einem Ausflug in den Kletterpark in Wetzgau belohnt.

Beim anschließenden Turnier des Gemeinde-​Cup waren insgesamt elf Mannschaften mit recht unterschiedlichen Tauzieherfahrungen und Erwartungen am Start.





Wer sich im Gemeinde-​Cup den Titel sicherte und warum die „Pfahlbronner Ladyskracher“ die Sieger der Herzen waren, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



