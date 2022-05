Django Asül trat in der Sporthalle in Iggingen auf

Foto: Wilhelm Lienert

Es war sicher einer der Höhepunkte, wenn auch noch nicht der Schlusspunkt der diesjährigen Kabarett-​Reihe der Gmünder Volkshochschule, der Auftritt von Django Asül in der Igginger Sporthalle.

Dienstag, 17. Mai 2022

Nicole Beuther

33 Sekunden Lesedauer



Django Asül betrachtet die Welt mit „offenem Visier“, erhebt das Banale zu philosophischen Betrachtungen, löst globale Probleme auf niederbayrische Art. Und Django wusste es zu würdigen, in Iggingen auftreten zu dürfen, hat er doch in Waldstetten vor Jahren das Qualifying geschafft und durfte nun nach Iggingen, in die „Elbphilharmonie“ unter den Hallen. Wobei die Igginger Sporthalle dem Hamburger Musentempel weit überlegen ist, denn in der Elbphilharmonie dürfen sie nicht Basketball spielen. Akribisch hatte sich der Künstler auf den Abend vorbereitet, kannte alle Details des Gastortes und lobte ihn als Verbindung von Intelligenz und Ästhetik —

