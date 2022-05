Jetzt wird im Stadtgarten in Gmünd der Sommerflor gepflanzt

Wenn die Eisheiligen überstanden sind, dann wird allerorten in der Stadt der Sommerflor gepflanzt. Bereits um 7 Uhr am Dienstagmorgen haben sich die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei in drei Gruppen daran gemacht, die Beete im Stadtgarten zu fräsen und zu düngen, um sie anschließend mit Salbei, Petunien, Taubnesseln, Limonium und vielen anderen Pflanzen zu bestücken.

Dienstag, 17. Mai 2022

Nicole Beuther

Tausende von Exemplare sind es, die hier in den kommenden Tagen gepflanzt und sehr bald schon in voller Blüte stehen werden; mit Sicherheit wieder ein beliebtes Fotomotiv bis zum Herbst. Vorfreude weckt auch die diesjährige Farbauswahl – blau und rosa.

