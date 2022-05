Kevin Renner stürmt künftig für die Normannia

Der Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd kann die Verpflichtung von Kevin Renner für die neue Saison verkünden. Der 22-​jährige Stürmer wird vom Oberligisten Sportfreunde Dorfmerkingen in den Gmünder Schwerzer wechseln.

Dienstag, 17. Mai 2022

Stephan Fichter: „Ich habe Kevin einige Male bei Spielen der U19 des 1. FC Heidenheim in der A-​Jugend-​Bundesliga Süd/​Südwest gesehen und stehe seit über drei Jahren mit ihm in Kontakt. Beim Übergang in den aktiven Bereich hatte Kevin einige höherklassige Angebote, schlussendlich wechselte er in die Oberliga nach Dorfmerkingen.“ Renner habe ein riesiges Potenzial. „Er kann ein ganz wertvoller Spieler für uns werden. Wir trauen ihm das zu, er wird seine Einsatzzeiten bekommen“, so Fichter weiter.





Dem Sportlichen Leiter des 1. FC Normannia Gmünd, Stephan Fichter, ist es gelungen, Kevin Renner vom Oberligisten Sportfreunde Dorfmerkingen vom Konzept der Normannia zu überzeugen – er kann künftig mit dem 22-​jährigen Stürmer planen.

