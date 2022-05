Metzgerei Beck in Mögglingen schließt

Christa Beck (rechts) und ihre langjährige Mitarbeiterin Carmen Geppert. Foto: nb

Als Christa Beck vor einem Jahr damit begann, einen Nachfolger für ihre Metzgerei zu suchen, war sie noch guten Mutes. Doch die Suche gestaltete sich schwierig. Seit kurzem ist klar, dass Becks baldiger Ruhestand das Aus der letzten Mögglinger Metzgerei bedeutet.

Dienstag, 17. Mai 2022

Nicole Beuther

Viel Zeit, in der Metzgerei einzukaufen bleiben ihm und den vielen anderen Kunden nicht mehr. Am Abend des 28. Mai wird Inhaberin Christa Beck die Türe schließen. Für immer. Allein, wenn sie daran denkt, überkommt sie eine große Portion Wehmut. Über 30 Jahre stand sie gemeinsam mit ihrem Mann und den Mitarbeitern hinter dem Tresen, hat die Kunden beraten und bedient. Nicht zu vergessen die Zeit, die für organisatorische oder buchhalterische Aufgaben benötigt wurde. Und für den Catering-​Service, der sehr oft auch bedeutete, am Wochenende zu arbeiten. 60-​Stunden-​Wochen waren keine Seltenheit in all den Jahren, für Urlaub blieb keine Zeit. Dennoch: Ein anderes Leben haben sich Christa Beck und ihr Mann nie gewünscht. Und zurückblickend würde die gebürtige Hohenloherin alles nochmal genauso machen.





„Der (vielleicht) beste Leberkäse“, titelte ein Weinkulturmagazin vor geraumer Zeit. Und meinte damit den Leberkäse der Metzgerei Beck aus Mögglingen. Der Slogan, der auch auf einem Schild am Ortseingang zu lesen ist, weckte die Neugier eines Mannes aus Herrenberg. So sehr, dass er im Juni 2017 den Weg nach Mögglingen auf sich nahm und einen Leberkäse kaufte. Das „vielleicht“ könne man weglassen, schrieb er wenige Tage später in einer E-​Mail. Es sei der beste Leberkäse! Der Mann wünschte der Metzgerei weiterhin viel geschäftlichen Erfolg und schloss die Mail mit dem Satz „Vielleicht sieht man sich wieder“.

