Scheffold-​Gymnasium: Spendenlauf für die Ukraine

Foto: sg

Als eine von 50 Aktionen zum 50-​jährigen Bestehen des Scheffold-​Gymnasiums veranstaltete die Schule am 13. Mai einen Spendenlauf. Die Einnahmen sollen zum großen Teil Geflüchteten aus der Ukraine zugutekommen. Ein weiterer Teil geht an das Hospiz.

Dienstag, 17. Mai 2022

Sarah Fleischer

29 Sekunden Lesedauer



Auf einem gut 2 km langen, hügeligen Rundkurs um die Schule absolvierten 167 Schülerinnen und Schüler sowie 20 Eltern und Lehrkräfte in 90 Minuten insgesamt 1630 Kilometer. Das ist mehr als die Entfernung zwischen Schwäbisch Gmünd und Kiew. Die hervorragende Leistung bei den Läufern und Läuferinnen war gepaart mit einer großzügigen Geberschaft aus dem schulischen Umfeld, die pro Runde oder für die Teilnahme bestimmte Beträge zugesagt hatten. So kamen etwa 6700,- Euro an Spenden zusammen, die in Kürze ihrer Bestimmung zugeführt werden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



330 Aufrufe

118 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen