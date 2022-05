Street Food Festival in Schwäbisch Gmünd

Zum dritten Mal kommt das „Schummeltag Street Food Festival“ nach Gmünd – verschiedene Foodtrucks werden vom 20. bis 22. Mai auf dem Schießtalplatz zu Gast sein.

Dienstag, 17. Mai 2022

Nicole Beuther

Wie bei den beiden vorangegangenen Festivals 2019 im Himmelsgarten und 2021 auf dem Schießtalplatz sind auch dieses Mal wieder drei Euro Eintritt fällig. Warum in anderen Städten kein Eintritt bezahlt werden muss erklärt Geschäftsführerin Stefanie Keller damit, dass man in Innenstädten generell keinen Eintritt verlange, auf Festplätzen hingegen schon. Als Grund nennt sie ein größeres Angebot samt Rahmenprogramm. Unter anderem wird es für Kinder eine Hüpfburg und Kinderschminken geben. Und das Ganze wird zudem musikalisch umrahmt. Kinder bis 16 Jahren (in Begleitung der Eltern) zahlen keinen Eintritt.Die Öffnungszeiten: Freitag, 20. Mai, 16 bis 21 Uhr; Samstag, 21. Mai, 12 bis 21 Uhr; Sonntag, 22. Mai, 11 bis 20 Uhr

