Getöteter Zweijähriger: Angeklagter zu 14 Jahren Haft verurteilt

Im Prozess um einen in Bopfingen-​Aufhausen zu Tode gequälten Jungen ist am Mittwochmorgen das Urteil gesprochen worden. Die Erste Schwurgerichtskammer des Ellwanger Landgerichts hat den 33-​jährigen Angeklagten wegen Totschlags verurteilt.

Mittwoch, 18. Mai 2022

Alexander Gässler

Es gebe nicht den Hauch eines Zweifels an der Schuld des Angeklagten, sagte Vorsitzender Richter Bernhard Fritsch. Dem 33-​Jährigen war vorgeworfen worden, im Herbst 2021 den zweijährigen Sohn seiner damaligen Lebensgefährtin durch einen Stampftritt in den Bauch so stark verletzt zu haben, dass dieser wenige Tage später verstarb.





Wie das Gericht das Urteil begründet, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.





