Kein Royal Donuts mehr in Gmünd

Die Eröffnung der Royal-​Donuts-​Kette am oberen Marktplatz fand im Februar 2021 statt – inmitten der Pandemie. Dennoch waren es zu Beginn zuhauf Kunden, die kamen, um einen der süßen Kringel zu kaufen.Menschenschlangen vor dem Geschäft gab es schon bald nicht mehr, dennoch – so der Eindruck – kamen nach wie vor viele Kunden. „Eigentlich lief alles gut“, erklärt auf Nachfrage der Rems-​Zeitung auch ein Sprecher des Franchise-​Unternehmens mit Sitz in Aachen. Genaueres ist nicht zu erfahren. „Wir geben grundsätzlich keine Auskunft, weshalb ein Laden schließt“, so der Sprecher. Aktuell sei nicht vorgesehen, die Gmünder Filiale wieder zu öffnen.Die Filiale in der Aalener Spitalstraße hatte nur rund ein halbes Jahr geöffnet. Die Eröffnung fand im Sommer 2021 statt, Anfang des Jahres folgte dann auch hier die Schließung.

