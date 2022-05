VfR Aalen: Tobias Cramer wird neuer Trainer

Foto: VfR Aalen

Der Trainer des Fußball-​Regionalligisten VfR Aalen für die neue Saison steht fest: Der 47-​jährige Tobias Cramer unterschreibt einen Einjahresvertrag auf der Ostalb und übernimmt den VfR-​Trainerposten zur kommenden Saison 2022/​23.

Mittwoch, 18. Mai 2022

Alex Vogt

38 Sekunden Lesedauer



Tobias Cramer hat seine Trainerkarriere 2012 beim TSV/​FC Korbach gestartet. Die nächste Station für den gebürtigen Westfalen war der KSV Hessen Kassel. Dort war er von 2014 bis 2016 zunächst als Co-​Trainer im Einsatz, bevor er zur Saison 2016/​17 den Cheftrainerposten beim hessischen Fußballverein übernahm. In 111 Spielen als Trainer des KSV Hessen Kassel kam Cramer auf einen beachtlichen Schnitt von 1,60 Punkten pro Spiel.Danach ging es für Cramer zum Oberligisten Sportfreunde Siegen nach Westfalen. Für die Sportfreunde Siegen war er von November 2019 bis zum März dieses Jahres als Cheftrainer im Einsatz. Nun darf der VfR Aalen Tobias Cramer zur kommenden Saison in der Regionalliga Südwest als Cheftrainer willkommen heißen. Cramer wird bei einer Pressekonferenz am 28. Juni offiziell vorgestellt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



235 Aufrufe

154 Wörter

52 Minuten Online



Beitrag teilen