Was die Gmünder VGW mit dem ehemaligen Kronprinzen vorhat

Foto: gäss

Die Vereinigte Gmünder Wohnungsbaugesellschaft hat nach dem Schwanen erneut ein leerstehendes Gasthaus in den Schmiedgassen gekauft.

Mittwoch, 18. Mai 2022

Alexander Gässler

20 Sekunden Lesedauer







Was dem VGW-​Geschäftsführer vorschwebt, warum das Projekt Schwanen zurückgestellt ist und was mit dem La Scala und dem Freudentalplatz passiert, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Der Vertrag ist unterschrieben, in dieser Woche soll die Übergabe sein. Dann will sich VGW-​Geschäftsführer Celestino Piazza ein schönes Konzept für den Kronprinzen überlegen, wie er sagt. Fest steht: Gastronomie wird es dort nicht mehr geben.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



306 Aufrufe

83 Wörter

55 Minuten Online



Beitrag teilen