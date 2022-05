Drei Tage Frühlingsfest in Horn mit Heilix Blechle und Musikvereinen

Das Fest in „Hora“ Fest lockt vom 20. bis 22. Mai mit kulinarischen und musikalischen Leckerbissen. Für Stimmung sorgen die Blasmusik-​Gruppierung Heilix Blechle und die Musikvereine aus Horn, Pfersbach und Holzhausen.

Der Sonntagmorgen beginnt um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen, musikalisch umrahmt vom MV Horn. Ab 11 Uhr gibt es einen reichhaltigen Mittagstisch, nachmittags Kaffee und Kuchen.





Die Sonderseite „Horner Frühlingsfest“ liefert am 19. Mai in der Rems-​Zeitung Informationen zu den angebotenen kulinarischen Leckerbissen sowie zu den Öffnungszeiten der Bar. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Nach zweijähriger Pause laden die Horner Vereine zum dreitägigen Fest mit kulinarischen und musikalischen Leckerbissen. Beim Ausflug nach „Hora“ sorgen HEILIX BLECHLE sowie die Musikvereine aus Pfersbach, Horn und Holzhausen für Stimmung und gute Laune.Festbeginn ist am Freitag ab 19 Uhr, zur zünftigen Bierprobe unterhält der Musikverein Pfersbach. Am Samstag startet das Fest ab 18 Uhr, an diesem Abend spielt HEILIX BLECHLE zur Unterhaltung und Stimmung im Festzelt auf.

