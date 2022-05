Flugzeugabsturz in Heubach: Schwerverletzter Pilot gerettet

Foto: zi

Dem schnellen Eingreifen von Ersthelfern und Rettungskräften dürfte ein 54-​jähriger Pilot sein Leben verdanken. Mit Feuerlöschern wurde verhindert, dass das abgestürzte Flugzeug auf dem Heubacher Flugplatz in Flammen aufging. Der Verletzte kam mit dem Hubschrauber in einer Klinik.

Donnerstag, 19. Mai 2022

Gerold Bauer

46 Sekunden Lesedauer



Inzwischen weiß das Polizeipräsidium Aalen mehr über den Unfallhergang: Am Mittwoch gegen 19:15 Uhr ereignete sich in Heubach im Bereich des dortigen Flugplatzes ein Flugunfall mit einer einmotorigen Propellermaschine. Bei einem Landeanflug geriet der alleine im Flugzeug befindliche 54-​jährige Pilot aus noch ungeklärter Ursache in Schwierigkeiten. In der Folge stürzte das Flugzeug aus geringer Höhe links neben die Landebahn. Das Flugzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Durch Ersthelfer konnte ein Brand noch in der Entstehung mittels Feuerlöscher gelöscht und der Luftfahrzeugführer aus dem Flugzeug gerettet werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit den Sachverständigen der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen aufgenommen. Der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die Feuerwehr Heubach war ebenfalls unterstützend an der Unfallstelle tätig. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



459 Aufrufe

184 Wörter

37 Minuten Online



Beitrag teilen