Schwerer Lkw-​Unfall an der Vogelhofauffahrt bei Gmünd

Foto: hs

An einer Baustelle an der steilen Vogelhofauffahrt zwischen Gmünd und Wustenriet hat sich am Nachmittag ein schwerer Lkw-​Unfall ereignet. Ein Fünfachs-​Muldenkipper beladen mit Schotter ist umgekippt.

Donnerstag, 19. Mai 2022

Nicole Beuther

15 Sekunden Lesedauer



Der Fahrer wurde verletzt im Führerhaus eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr aus dem demolierten Fahrzeug befreit. Die Bergung des schweren Fahrzeugs an diesem sehr steilen Hang dürfte sich als sehr schwierig gestalten.

