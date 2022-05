Stadträte kritisieren kostenloses Parken für E-​Autos

Wenn bei der Gemeinderatssitzung am 1. Juni die Parkgebührensatzung auf der Tagesordnung steht, dann möchte Oberbürgermeister Richard Arnold erst mal nur eines: Die Rechtsgrundlage schaffen für einen Parkautomaten im Himmelsgarten. Für Diskussionsbedarf sorgte im Verwaltungsausschuss etwas anderes: Das kostenlose Parken für E-​Autos in Gmünd.

Donnerstag, 19. Mai 2022

Nicole Beuther

Um eine Rechtsgrundlage für die Parkautomaten im Himmelsgarten zu schaffen ist eine neue Parkgebührensatzung notwendig. Teile der Gebührensatzung sind wie berichtet auch die Gebühren fürs Bewohnerparken und die Parkgebühren für die Innenstadt. Darüber möchte Richard Arnold jetzt aber noch nicht diskutieren, wie er bei der Sitzung des Verwaltungsausschusses anmerkte. Der Oberbürgermeister bat die Stadträte, zunächst in den Fraktionen zu diskutieren und im Sommer erneut über eine neue Parkgebührensatzung zu sprechen. Schon bei der Sitzung des Verwaltungsausschusses deutete sich an, dass vor allem ein Thema für heiße Diskussionen sorgen wird: Das kostenlose Parken für E-​Autos, das in Gmünd 2016 eingeführt wurde.





