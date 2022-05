Diebstahl von Werkzeug in Rechberg — Zeugen gesucht

Foto: Henrik G. Vogel /​pix​e​lio​.de

Mit brachialer Gewalt haben Diebe in Schwäbisch Gmünd einen Container aufgebrochen und Werkzeug gestohlen. Wer hat etwas beobachtet?

Montag, 02. Mai 2022

Thorsten Vaas

29 Sekunden Lesedauer



Die Tat geschah nach Angaben der Polizei zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen an einem Container, der in der Hohenstaufenstraße auf dem Parkplatz an der Gemeindehalle stand. Den brachen die Täter auf und stahlen eine Husqvarna-​Motorsäge, drei Akkuschrauber, eine Akku-​Flex, eine Akku-​Taschenlampe, eine Akku-​Fettpresse sowie Akkus — allesamt von Milwaukee. Zudem wurde noch Spezialwerkzeug und ein Werkzeugkoffer entwendet.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



254 Aufrufe

116 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen