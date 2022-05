Gleichstellungstag 2022: Fußballturnier und Flashmob in Gmünd

Foto: fleisa

Am 5. Mai feiert Europa den Gleichstellungstag. Auch in Gmünd wird jährlich zu diesem Anlass mit verschiedenen Aktionen auf die Belange von Menschen mit Behinderung aufmerksam gemacht. Dieses Jahr kommt richtig Bewegung in die Sache – im wahrsten Sinne des Wortes.

Montag, 02. Mai 2022

Sarah Fleischer

59 Sekunden Lesedauer



Seit 1992 feiere man den Gleichstellungstag in Schwäbisch Gmünd, sagt erster Bürgermeister Christian Baron. Über die Jahre habe sich so ein großes Netzwerk aufgebaut, durch das viele Kooperationen möglich seien. „Das Engagement ist riesengroß, und das soll auch so bleiben.“

Nachdem zwei Jahre lang nur online Angebote möglich waren, freut sich Inkulsionsbeauftragte Sandra Sanwald, dass die Aktionen endlich wieder in Präsenz stattfinden können. Geplant sind für dieses Jahr ein Flashmob und ein inklusives Fußballturnier.







Der Flashmob findet am 5. Mai um 13 Uhr auf dem oberen Marktplatz statt. Damit sei er zwar nicht mehr geheim, so Baron, aber Ziel sei, dass möglichst viele spontan mitmachen. Das Fußballturnier findet dann am Samstag, dem 7. Mai am Schulzentrum Strümpfelbach statt, ab 9.30 Uhr. „Wir freuen uns auf viele Zuschauer“, sagt Frank Wendel vom Amt für Bildung und Sport.

Doch Inklusion gehe über einen einzelnen Aktionstag hinaus, betont Frank Eismann von der Stiftung Haus Lindenhof: „Es ist wichtig, dass man den Menschen zuhört, und ihre Bedürfnisse und Belange wahr und ernst nimmt.“

Man sei immer offen für Verbesserungsvorschläge, stimmt auch Baron zu.







Mehr zum diesjährigen Gleichstellungstag lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



