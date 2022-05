Showfenster in der Kornhausstraße in Gmünd

Wo lange Zeit ein Strumpfmodengeschäft untergebracht war, wird nun Musik gemacht. Was es mit dem Showfenster in der Gmünder Kornhausstraße auf sich hat, das erzählen Kevin Roth und Axel Nagel im Gespräch mit der Rems-​Zeitung.

Das Konzept des Gmünder Showfensters, das sich im Erdgeschoss befindet: Künstler dürfen an bestimmten Samstagen hier auftreten, von 10.30 bis 13 Uhr Musik machen und Passanten, die an der Musik Gefallen finden, haben die Möglichkeit, durch ein „Spendenrohr“, das vom Außenbereich ins Gebäudeinnere führt, die Auftretenden mit Spenden zu unterstützen. Die Organisatoren wiederum verlangen keine Gebühr – was gespendet wird, kommt komplett den von der Pandemie schwer gebeutelten Künstlern zugute.





Als die Pandemie im März 2020 sämtlichen Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung machte, mussten Kevin Roth und Axel Nagel auch ihre lange geplante Singer-​Songwriter-​Veranstaltung in der Gmünder Theaterwerkstatt absagen.Alternativ wurde ein Streaming-​Konzert ins Leben gerufen und sehr bald hatten die beiden eine weitere Antwort auf die Frage, wie Live-​Musik auch unter Pandemiebedingungen sein Publikum findet. „Wir kamen auf die Idee, das Schaufenster zu nutzen“, erklärt Roth, der das Gebäude in der Kornhausstraße 6 vor geraumer Zeit erworben hat.

