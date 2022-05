Sonnenblumenöl knapp, Raps reichlich vorhanden

Rapsöl ist begehrt in diesen Tagen. Wer weiß? Vielleicht beschert uns die aktuelle Knappheit an Sonnenblumenöl in den kommenden Jahren noch viele weitere farbenfrohe Bilder wie dieses, entstanden bei Wustenriet.

Montag, 02. Mai 2022

Nicole Beuther

Mehr braucht es für ein tolles Frühlingsfoto nicht, als dieses leuchtend gelbe Blütenmeer. Genießen ist angesagt — die Blütezeit hält ungefähr vier Wochen an. Vor allem Öl wird aus Raps hergestellt

