Stadtkapelle Lorch feiert 100. Geburtstag mit Jubiläumskonzert

Foto: Musikverein Stadtkapelle

In der Remstalhalle in Lorch-​Waldhausen spielen die Musiker am Samstagabend ab 19.30 Uhr. Den Titel „Stadtkapelle“ trägt der Musikverein, der auf eine bewegte Geschichte zurückblickt, bereits seit 1955.

Freitag, 20. Mai 2022

Benjamin Richter

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 6 Euro bei allen Musikerinnen und Musikern sowie in der Blumenwerkstatt Tanja Hepfer in Lorch. Der Saal öffnet am Konzertabend um 18.45 Uhr.





Die Sonderseite „100 Jahre MV Stadtkapelle Lorch“ skizziert am 20. Mai in der Rems-​Zeitung die bewegte Geschichte des Musikvereins und bietet Infos zum Konzert. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Streng genommen ist der Musikverein Stadtkapelle Lorch inzwischen schon 101 Jahre alt. Aufgrund der Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-​Pandemie konnten die Mitglieder das runde Jubiläum im vergangenen Jahr allerdings nicht feiern – und holen dies nun nach. Das große Jubiläumskonzert findet am Samstag, 21. Mai, in der Remstalhalle in Lorch-​Waldhausen statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.Zu sehen und vor allem zu hören sein werden die Stadtkapelle Lorch unter der Leitung von Martin Wellmann und die Jugendkapelle Lorch/​Großdeinbach, bei der Julia Bich den Taktstock in der Hand hält. Die Veranstaltung soll auch Gelegenheit bieten, den Blick zurück in das vergangene Jahrhundert schweifen zu lassen: So offenbart ein Protokoll, dass die Gründungsversammlung des Musikvereins am 30. Januar 1921 stattgefunden hat. Bei der Herbstfeier im darauffolgenden Oktober trat die Kapelle dann erstmals öffentlich auf.

