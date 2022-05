Ein Motorradclub wird 40

Mit der „Stuifen-​Sound Ton– und Showtechnik“ aus Waldstetten startete der Motorradclub „Lo de siempre“ am Freitagabend in sein Festwochenende.

Sonntag, 22. Mai 2022

Gerhard Nesper

Den zahlreichen Besuchern konnte das zeitweilige Gewitter mit starkem Regen nichts anhaben. Schon 40 Jahre ist er her, seit eine Handvoll junger Männer einen Club gründete, bei dem das Motorradfahrer im Mittelpunkt des Vereinslebens stand. Der Name „Lo de siempre“ bedeutet soviel wie „immer das Selbe“ und war der Vorschlag eines Gründungsmitglieds, der gerade von einer Südamerikareise zurückgekehrt war.Mehr darüber in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

