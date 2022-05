Gmünd: Lernwald am Scheffold-​Gymnasium ist „eine Oase“

Im neuen Lernwald des Schwäbisch Gmünder Scheffold Gymnasiums sind nun auch die drei Völker der Bienen-​AG beheimatet. Foto: privat

Umweltschutz und Schul-​Honig: Stadt Schwäbisch Gmünd übergibt einen Hektar Lernwald an das Scheffold-​Gymnasium.

Sonntag, 22. Mai 2022

Thorsten Vaas

52 Sekunden Lesedauer



„Das ist ein traumhafter Platz, wie eine Oase“, freute sich der Erste Bürgermeister Christian Baron inmitten eines Hektars Eichenwald, dem neuen Lernwald des Scheffold-​Gymnasiums . Gemeinsam mit den Vertretern der Unteren Forstbehörde Ostalbkreis, Jens-​Olaf Weiher und Johannes Gugel, übergab Baron im Namen der Stadt den Lernwald der Schule. „Das Scheffold-​Gymnasium geht mit der Zeit: Umwelt, Umweltschutz sind wichtige aktuelle Themen“, ergänzte Baron vor der Klasse 6b, die stellvertretend für die Schülerschaft den Wald überreicht bekam.Das Forstamt Schwäbisch Gmünd wird künftig als Kooperationspartner mit dem Scheffold-​Gymnasium agieren, indem beispielsweise mitten im Wald Unterricht in Form von Bodenuntersuchungen gestaltet wird. Außerdem soll die Lehrerschaft extra fortgebildet werden, um den Wald im Unterricht als Lernort einzubauen. „Im Sommer wird im Rahmen der Projekttage auch noch ein Wald-​Klassenzimmer auf dem Gelände gebaut werden“, kündigte Schulleiter Bernd Gockel an.Platz im Lernwald finden darüber hinaus die drei Völker der Bienen-​AG. Angesichts zweier Bienen-​Völker, die neuerdings auf dem Gmünder Rathausdach beheimatet sind, hielt Baron fürs nächste Jahr einen Honig-​Wettbewerb für möglich: „Konzentration auf ursprüngliche, nicht industriell verarbeitete Lebensmittel gewinnen an Bedeutung. Wie wäre es also mit einer Austausch-​Verkostung: Wer hat den besseren Honig in der Stadt?“, sagte er.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



344 Aufrufe

209 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen