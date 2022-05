Leinzell: Verabschiedung von Bürgermeister Ralf Leischner

Bürgerinnen und Bürger aus Gesellschaft und Politik haben den langjährigen Leinzeller Bürgermeister Ralph Leischner aus dem Amt verabschiedet. 16 Jahre lang lenkte er die Geschicke der Gemeinde.

Sonntag, 22. Mai 2022

Dass die Leinzeller mit der Arbeit ihres scheidenden Bürgermeisters Ralph Leischner äußerst zufrieden waren, bewiesen alleine schon die zahlreichen Besucher, die am Samstag zu seinem Abschied in die Gemeindehalle gekommen waren. Mit dabei waren neben vielen Bürgerinnen und Bürgern der ehemalige Leinzeller Bürgermeister Günter Nesper und der neu gewählte Schultes Marc Schäffler, Bürgermeister Dieter Gerstlauer aus Durlangen für den Gemeindetag, die evangelische Pfarrerin Elfi Bauer und Landrat Joachim Bläse. Letzterer sprach vom Können, Engagement und erfolgreichen Wirken des scheidenden Bürgermeisters, der in der Gemeinde geboren, aufgewachsen und zur Grundschule gegangen ist. Leischners Zeit als Bürgermeister begann im April 2006, als er im zweiten Wahlgang bei vier Mitbewerbern 53 Prozent der Stimmen erhielt. Nach acht Jahren im Amt wurde er mit 89 Prozent der Stimmen wiedergewählt. 16 Jahren lang setzte sich Ralph Leischner als Bürgermeister für seine Gemeinde ein, um seine Ziele zu verfolgen, die er sich bei der ersten Amtseinsetzung gesetzt hatte.

