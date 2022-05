TV Wetzgau: 40:27 beim SC Cottbus

Im dritten Wettkampf dieser Bundesliga-​Saison ist den Kunstturnern des TV Wetzgau der dritte Sieg gelungen. Beim vor diesem Duell mit zwei Erfolgen ebenfalls noch ungeschlagenen bisherigen Spitzenreiter SC Cottbus setzte sich die Mannschaft aus Schwäbisch Gmünd um Trainer Paul Schneider mit 40:27 durch und rangiert dadurch nun mit einer weißen Weste an der Tabellenspitze.

Sonntag, 22. Mai 2022

Während sich die Wetzgauer am Boden (6:2), Pauschenpferd (11:3), Barren (8:4) und Reck (6:4) jeweils zwei Gerätepunkte sicherten, entschied der SC Cottbus die Duelle an den Ringen (9:6) und am Sprung (5:3) für sich. Der Topscorer dieses Wettkampfes war Glenn Trebing, der für den neuen Tabellenführer aus Schwäbisch Gmünd insgeamt 14 Punkte sammelte.

