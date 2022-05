9-​Euro-​Ticket gibt es auf der Ostalb bislang nur bei der Bahn

Foto: Archiv/​hs

Schon am Montag haben die Deutsche Bahn und zahlreiche Verkehrsverbünde mit dem Verkauf des verbilligten Monatstickets begonnen, das jeweils im Juni, Juli und August angeboten werden soll. Der Verkehrsverbund „OstalbMobil“ will am Dienstag über die Umsetzung informieren.

Montag, 23. Mai 2022

Alexander Gässler

36 Sekunden Lesedauer



Bus und Bahn fahren für neun Euro im Monat: Nach der am Freitag erfolgten Zustimmung des Bundesrats zu der bislang einmaligen Aktion des Bundes für den ÖPNV stehe der Umsetzung nichts mehr im Wege, teilt Paul-​Gerhard Maier mit. Der Geschäftsführer des Verkehrsverbunds „OstalbMobil“ hat für Dienstag, 24. Mai, zu einem Pressegespräch nach Aalen geladen, um die Details zu erläutern.





Ende April hieß es auf Nachfrage der Rems-​Zeitung, dass das 9-​Euro-​Ticket voraussichtlich an allen Service-​Stellen von „OstalbMobil“ und bei den Busfahrern zu haben sein wird. Und: Alle, die schon ein Monatsabo haben, sollen es weiter benutzen. Statt dem üblichen Preis würden in den drei Monaten jeweils nur neun Euro abgebucht.

446 Aufrufe

146 Wörter

2 Stunden Online



