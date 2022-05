Altersgenossen-​Denkmal: Wohin mit der Alois-​Statue in Schwäbisch Gmünd?

Um das ganze Jahr über an das immaterielle Weltkulturerbe der Gmünder Altersgenossen-​Tradition zu erinnern, will der AGV-​Dachverband auf dem Marktplatz 2023 eine Alois-​Statue postieren – direkt an der Johanniskirche. Am Montag wurden gemeinsam mit Künstler Andreas Futter Alternativen für den exakten Standort geprüft.

Mit Hilfe eines schweren Sockels soll die Plastik zwar stabil stehen, aber für den Weihnachtsmarkt auch vorübergehend abbaubar sein. Dass die Statue irgendwo am Fuß des Turms der Johanniskirche stehen muss, ist klar. Denn aus dem Turmfenster wird ja auch das Alois-​Lied, quasi die Gmünder „Nationalhymne“, geblasen. Berücksichtigt werden muss allerdings, das sich die Statue und die Außengastronomie beziehungsweise Marktstände nicht gegenseitig im Weg stehen und dass der „Alois“ für Passanten gut sichtbar ist.

















