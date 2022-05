Die Horner können es noch: Frühlingsfest lässt kontaktarme Jahre vergessen

Die Freude war bei Timo Beiswenger, Vorstand des TGV Horn, und bei Britta Streit, Vorsitzende des Horner Musikvereins, spürbar. Nach zweijähriger Pause konnten sie bei der Begrüßung zum Horner Frühlingsfest von der Bühne herab auf ein voll besetztes Zelt blicken.

Mit viel Schwung eröffnete der Musikverein aus Pfersbach den dreitägigen Festreigen am Freitag. Wie gelöst klatschten und sangen die Besucher bei den gut ausgewählten Musikstücken mit.





Auch am Samstag fühlte sich das Publikum gut unterhalten. „Heilix Blechle“ war der Stimmungsgarant am Abend. So manches Dirndl oder Lederhose wurde aus dem Schrank geholt um wieder einmal Volksfeststimmung zu genießen.







Die brachten am Sonntag auch die Musikvereine aus Holzhausen und Horn ins Zelt. Bei Blasmusik, zünftigen Speisen und einem kühlen Bier hielten es viele Gäste recht lange im Festzelt oberhalb des Federbachstausees aus. Schießbude, Süßigkeitenstand und eine Spielweise für Kinder sorgten zusätzlich für ein schönes Rahmenprogramm für Familien.







Das diesjährige Frühlingsfest in Horn zeigte den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, dass sie es noch können – nämlich ein Fest auf die Beine zu stellen, das die kontaktarmen Jahre fast vergessen lässt.

