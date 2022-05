Ausflugs– und Festtipps zum Vatertag auf der Ostalb

Frühstück im Bett für Mama, Frühschoppen und Bollerwagen für Papa: Klischeehafte Vorstellungen von Mutter– und Vatertag halten sich bis heute. Die Rems-​Zeitung hat Veranstaltungen zusammengetragen, die am 26. Mai in der Region Schwäbisch Gmünd stattfinden.

Von 26. bis 29. Mai in Göppingen im Stauferpark steht im 15. Jahr wieder der Mittelaltermarkt Staufer-​Spektakel an. Nach der pandemiebedingten Pause wollen die Veranstalter in kleinem, feinem Rahmen vorsichtig durchstarten. Es gibt auch in diesem Jahr tolle Kinderattraktionen wie Suzanna, die Märchenerzählerin, die Falknerei Bielriet mit Walkingact, eine Fußkneterey und stimmungsvolle Feuershows mit Majandra und ihrem Team.

Der Obst– und Gartenbauverein Iggingen freut sich, dieses Jahr wieder das traditionelle Vatertagsfest beim Schönhardter Obsthäusle abhalten zu können. Los geht’s am 26. Mai ab 10.30 Uhr. Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt. Je nach Appetit kann man zwischen Schweinehals mit Kartoffelsalat, Steaks, Pommes, Rote, Thüringer, Curry-​Wurst, Schmalzbrot und Rettich wählen. Als besondere Attraktion gibt es ab 14 Uhr eine Vorführung der Rettungshundestaffel des Malteser Hilfsdienstes aus Schwäbisch Gmünd.







Die Sonderseite „Wohin am Vatertag?“ liefert am 24. Mai in der Rems-​Zeitung Informationen zu möglichen Ausflugszielen und Festen in der Ostalb-​Region. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Am Mittwoch gibt es beim Gartenfest des Musikvereins Bettringen ab 18 Uhr den Fassanstich. Es spielen Die Zwei Lustigen SteirerFriends. Am Donnerstag folgt dann der traditionelle Vatertag mit knusprigen Hähnchen sowie einer Auswahl an Steaks, Roten, Currywurst, Thüringer, Kräuterbaguette und Pommes.Auch das Alte Sudhaus in Heubach lädt wieder zum Vatertagsfest am Donnerstag, 26. Mai, ein. Ab 10 Uhr gibt es ein Weißwurstfrühstück und ab 12 Uhr gibt es Live-​Musik für die Gäste.Das Landhaus Rehwald ist ein familiär geführtes, gemütliches Landhaus und liegt in traumhaft ruhiger Gegend am Fuße der schwäbischen Alb, umgeben von herrlichen Wiesen, Wäldern und den Dreikaiserbergen. Die Gäste erleben typisch schwäbische Gastlichkeit und können sich von den hausgemachten Spezialitäten verwöhnen lassen. Die Öffnungszeiten der Gaststätte sind Donnerstag bis Samstag ab 11 Uhr sowie sonn– und feiertags ab 10 Uhr. Am Vatertag, 26. Mai, findet wieder ein Vatertags-​Hock mit Live-​Musik statt.

