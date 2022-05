Eine Mobilitätsstation für die Gmünder Oststadt

Von der Ladesäule für Elektroautos bis hin zur Fahrradreparatur: Gmünd Mobilitätsmanagerin Anja Tamm erläutert, was die Stadt bei der Norma an der Buchstraße plant.

Dienstag, 24. Mai 2022

Alexander Gässler

Was alles zusammenkommt und welche Partner im Boot sind, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Die gelbe Säule zeigt es an: Hier treffen unterschiedliche Verkehrsarten aufeinander – Bus, Fahrrad, Elektroauto und neuerdings auch Elektroroller. Ein gutes halbes Dutzend solcher Mobilitätsstationen gibt es inzwischen im Gmünder Stadtgebiet. Im Sommer folgt eine weitere – in der Oststadt. „Es ist die erste dezentrale Station, bei der so viele Angebote zusammenkommen“, sagt Anja Tamm.

