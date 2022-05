Normannia Gmünd verpflichtet Dogukan Dogan

Der 22-​jährige Dogukan Dogan wird zur neuen Saison vom 1. FC Heiningen zum 1. FC Normannia Gmünd wechseln.

Dienstag, 24. Mai 2022

Alex Vogt

Der Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd kann mit Dogukan Dogan seinen nächsten Neuzugang für die neue Saison präsentieren. Der Stürmer kommt vom Ligakonkurrenten 1. FC Heiningen, ist 22 Jahre alt und 1,80 Meter groß.„Dogu hat in jungen Jahren bereits etwas Oberliga-​Luft geschnuppert und zuletzt in Heiningen Verbandsligaerfahrung gesammelt. In 23 Einsätzen hat er sieben Tore erzielt. Wir trauen ihm bei uns den nächsten Entwicklungsschritt zu“, erklärt der Sportliche Leiter der Normannia, Stephan Fichter. Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic ergänzt zu diesem Neuzugang: „Dogukan ist ein technisch starker Stürmer, der ständig in Bewegung ist. Seine Spielweise wird uns gut tun, dadurch erhöhen wir zusätzlich die Qualität im vorderen Bereich.“Dogukan Dogan selbst sagt: „Ich bin voller Vorfreude über meine neue Aufgabe bei der Normannia, möchte der Mannschaft bei ihren Zielen helfen und mich zeitgleich weiterentwickeln.“

