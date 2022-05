ÖPNV im Ostalbkreis: Klimaneutral bis 2040?

Noch 18 Jahre – dann soll der ÖPNV in Baden-​Württemberg klimaneutral sein, so will es die Landesregierung. Das halten die Busunternehmen für realistisch. Was bedeutet klimaneutral wirklich und wie soll das im ÖPNV umgesetzt werden?

Dienstag, 24. Mai 2022

Sarah Fleischer

Bis 2040 soll der ÖPNV im Land komplett klimaneutral sein “, so lautet das Ziel des Verkehrsministeriums Baden-​Württemberg. Klimaneutralität bedeutet zunächst nur, dass ein Gleichgewicht zwischen der Emission von Kohlenstoff wie durch Treibhausgase und dessen Aufnahme in der Atmosphäre hergestellt wird.

„Der Ostalbkreis hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2040 eine klimaneutrale Verwaltung zu erreichen“, heißt es von Seiten der Kreisverwaltung. Für die Verkehrsunternehmen im Landkreis gilt dementsprechend das gleiche Ziel.

Allerdings sei dies mit enormen Kosten verbunden und brauche Zeit, sagt Reiner Maria Schweiger, Vorstandsvorsitzender von Ok Go in Ellwangen. „Ein Diesel-​Bus kostet rund 200 000 Euro, einer mit Elektrobatterie das dreifache“, weiß Reiner Maria Scheiger, Vorstandsvorsitzender von Ok Go in Ellwangen. Eine sofortige Umstellung der kompletten Flotte sei finanziell daher schlicht nicht möglich. „Wir stellen zuerst die Stadtbuslinien sukzessive um, der Einstieg ist für die nächsten anderthalb bis zwei Jahre geplant.“



Und wie steht es um Wasserstoff als Kraftstoff? Die Stadt Gmünd plant mit Aspen einen klimaneutralen Technologiepark zur Herstellung von grünem Wasserstoff – warum nicht die Gelegenheit nutzen?













Warum Wasserstoff als „Kraftstoff der Zukunft“ erstmal nicht in Frage kommt und was generell beim Thema „klimaneutraler Verkehr“ zu beachten ist, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung, auch erhältlich am iKiosk

