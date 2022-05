Oststadt in Gmünd: Die TSB-​Gaststätte in der Buchstraße bleibt stehen

Foto: gäss

Investor und Eigentümer haben sich im Hinblick auf die TSB-​Gaststätte nicht geeinigt. Also ist der Kreisverkehr geplatzt, der zur Erschließung des neuen Quartiers „Eco Village“ geplant war. Die Anwohner sorgen sich wegen der Parkplätze.

Dienstag, 24. Mai 2022

Gerold Bauer

34 Sekunden Lesedauer



Im Dezember hat die „thallos AG“ das Baugesuch eingereicht. Am Montag haben OB Richard Arnold und Amtsleiter Gerhard Hackner in der Oststadt vorgestellt, was der Investor auf dem TSB-​Gelände und dem angrenzenden UWE-​Areal plant. Gut zwei Dutzend Bewohnerinnen und Bewohner waren zum Stadtteilforum in die Aula des Landesgymnasiums für Hochbegabte gekommen. Vor allem, weil sie mehr über das Bauprojekt erfahren wollten, wie Arnold mutmaßte.





Welche Informationen es beim Stadteilforum gab, erfahren Sie am 24. Mai in der Rems-​Zeitung! Das TSB-​Gelände mit der Gaststätte liegt hier. Das Projekt „Eco-​Village“ entsteht dort, wo auf dem Plan noch ein Sportplatz eingezeichnet ist.



