Bezwingt Bezirkspokal-​Schreck TV Weiler im Finale Favoriten aus Neuler?

Nach den Siegen gegen den SSV Aalen und die TSG Hofherrnweiler II steht der A-​Ligist TV Weiler als Außenseiter im Finale des Bezirkspokals Ostwürttemberg. Dort wartet mit dem TV Neuler ein weiterer Bezirksligist, der mit Elan aus dem Ligabetrieb in das Endspiel geht.

Mittwoch, 25. Mai 2022

Benjamin Richter

Sowohl René Franke vom TV Weiler als auch Gioacchino „Joe“ Colletti vom TV Neuler sind Spielertrainer. Beide standen im Halbfinale des Bezirkspokals für ihr Team auf dem Feld, Franke von Beginn an, Colletti ab der 71. Minute.

Da hören die Gemeinsamkeiten der beiden Coaches und ihrer Mannschaften, die sich nun im Finale gegenüberstehen, allerdings auch schon auf. Denn während der TVW in der Kreisliga A zwei Spieltage vor Saisonende als Elftplatzierter den Klassenerhalt noch nicht in Sack und Tüten hat, belegt Neuler in der Bezirksliga Rang zwei und könnte – mit einiger Schützenhilfe – sogar noch Meister werden.

All das sind am Donnerstag ab 16 Uhr, bei Anpfiff des Pokalfinales, freilich nur noch Randnotizen, denn der Pokal hat bekanntlich eigene Gesetze.

Auf die Frage, ob er mit einem Spiel à la David gegen Goliath oder doch eher einer ausgeglichenen Partie rechne, antwortet René Franke: „Wahrscheinlich irgendwas dazwischen.“

Dass der TV Neuler auf dem Papier klar die besseren Argumente habe, sei nicht zu leugnen – dennoch wollten sich die Weilermer nicht gänzlich in die Außenseiterrolle begeben. „Unsere letzten beiden Gegner waren auch Bezirksligisten“, gibt René Franke mit Blick auf die Partien gegen den SSV Aalen und die TSG Hofherrnweiler II zu bedenken, die der TV Weiler jeweils knapp für sich entschied. Das, bilanziert der Spielertrainer, seien Begegnungen auf Augenhöhe gewesen.





Mit welcher personellen Ausstattung Weiler und Neuler am Donnerstag in das Finale in Dorfmerkingen gehen und warum die Möglichkeit eines Elfmeterschießens „Joe“ Colletti keine schlaflosen Nächte bereitet, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



