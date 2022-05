Heute neu: LOKAL, das Wochenblatt der Rems-​Zeitung

Das heutige WochenBlatt wirft einen Blick in den Durlanger Teilort Zimmerbach, den nicht nur seine majestätische Lage über dem Leintal auszeichnet. Besucher treffen eine lebendige und traditionsbewusste Dorfgemeinschaft an — und vernehmen jede Viertelstunde den Klang der noch sehr jungen, einzigartig gestalteten Glocken Anna, Antonius und Cyriakus vom Turm der katholischen Kirche. Zudem bietet das WochenBlatt Informationen zur bevorstehenden Einweihung des Feuerwehrgerätehauses in Wißgoldingen, der Woche der Ausbildung im Handwerk und Ausflugstipps am Vatertag und in der Pfingstzeit. Natürlich finden sich auch wieder Rätselspaß und Kochrezepte. Abgerundet wird das Angebot mit Kleinanzeigen und einem Nachrichtenrückblick für die Region zwischen Wald und Alb.

Mittwoch, 25. Mai 2022

Benjamin Richter

Das WochenBlatt der Rems-​Zeitung ist die kostenlose Wochenzeitung für Schwäbisch Gmünd und Umgebung.







