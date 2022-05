Bezirkspokalfinale der Herren: TV Weiler unterliegt TV Neuler mit 1:4

Foto: Astavi

Im Bezirkspokalfinale der Herren in Dorfmerkingen kann der Fußball-​A-​Ligist TV Weiler gegen den TV Neuler nichts ausrichten. Der favorisierte Bezirksliga-​Tabellenzweite setzt sich sicher mit 4:1 (3:0) durch.

Donnerstag, 26. Mai 2022

Alex Vogt

33 Sekunden Lesedauer







Den ausführlichen Spielbericht von Thomas Ringhofer und Stimmen zum Spiel lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 27. Mai.



Bei bestem Fußballwetter ließ der TV Neuler im Finale um den Bezirkspokal nichts anbrennen. Felix Schüll in der fünften Minute sowie Spielertrainer „Joe“ Colletti per Hattrick in der 20., 39. und 48. Minute brachten den Favoriten mit 4:0 in Führung, ehe Lucca Galli eine Viertelstunde vor Schluss für den A-​Ligisten noch den Ehrentreffer erzielte.Trotz der deutlichen Niederlage kann der TV Weiler auf eine erfolgreiche Pokalsaison zurückblicken und sich jetzt darauf konzentrieren, den Klassenerhalt in der Kreisliga A, Staffel I perfekt zu machen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



252 Aufrufe

132 Wörter

54 Minuten Online



Beitrag teilen