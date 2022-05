Fehrle-​Parkhaus am Gmünder Bahnhof wird saniert

Die Stadt lässt im Sommer die Betonschäden in zwei Parkdecks beheben. Sie müssen deshalb gesperrt werden.

Donnerstag, 26. Mai 2022

Alexander Gässler

Die Schäden in den unteren Ebenen wurden bei einem Kontrollgang Anfang 2021 festgestellt.



Die Schäden in den unteren Ebenen wurden bei einem Kontrollgang Anfang 2021 festgestellt. Hauptursache: Streusalz im Winter. Die Chloride fressen sich in den Beton. Das ist besonders an statisch relevanten Bauteilen problematisch. In den Decken rostet deshalb schon der Stahl, weshalb der Beton abplatzt, wie Helmuth Caesar erläutert. Der neuer Leiter der Gebäudewirschaft hat am Mittwoch im Bauausschuss des Gemeinderats die Maßnahme erläutert. Sechs bis acht Zentimeter werden abgetragen und mit Ersatzbeton aufgefüllt. Obendrauf kommt ein Oberflächenschutz.

