Spraitbach: 87-​jährige Frau angefahren

Mit schweren Verletzungen ist eine 87-​Jährige Fußgängerin am Mittwoch ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sie wurde in Spraitbach-​Hinterlintal angefahren.

Donnerstag, 26. Mai 2022

Was war passiert? Wie die Polizei mitteilt, war ein 71-​Jähriger kurz vor 14 Uhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt in Hinterlintal gefahren. Dabei übersah er offenbar die 87-​Jährige, die hinter seinem Auto vorbeiging. Die Frau kam durch die Kollision zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde in eine Klinik eingeliefert.

