Brot aus Gmünd: Sauerteigbrot ohne Hefe und Enzyme

Foto: nb

Einige Zeit schon stehen die Räumlichkeiten in der Bocksgasse 3 – 5 in Gmünd leer. Aktuell aber herrscht hinter den mit Zeitungen zugeklebten Schaufenstern reges Treiben. Bäckermeister Hilmi Soydan ist dabei, alles vorzubereiten für sein großes Projekt: Die Brotkruste. Das besondere an der Bäckerei: eine lange Teigruhe bis zu 20 Stunden, Sauerteigbrote ohne Hefe und Enzyme und das Backen vor der Kundschaft.

Freitag, 27. Mai 2022

Nicole Beuther

Geplant ist die Eröffnung der Brotkruste für Anfang Juli. Bis dahin gibt es für den zweifachen Familienvater, der in Gmünd wohnt, aber noch einiges zu tun. Sehr vieles in der Bäckerei entsteht nämlich in Eigenarbeit. Auch hinter anderen mit Zeitungen zugeklebten Schaufenstern in Gmünd tut sich was und der Wirtschaftsbeauftragte Alexander Groll freut sich, dass das Interesse an Leerständen „allmählich wieder anzieht“.





