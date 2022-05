Haus– und Gartenausstellung auf Schloss Hohenstadt

Nach zwei Jahren Zwangspause war es endlich wieder soweit. Am Donnerstag hat Anne Gräfin Adelmann die „Haus– und Gartenausstellung“ auf Schloss Hohenstadt eröffnet.

Bereits kurz nach der offiziellen Ausstellungeröffnung flanierten schon viele Besucher, darunter viele Familien mit Kindern, auf dem Areal und genossen die Einzigartigkeit von Schloss Hohenstadt. Bis einschließlich Sonntagabend, 29. Mai, präsentieren sich rund 60 Ausssteller im Schlosshof von Hohenstadt, im Fruchtkasten und im historischen Heckengarten mit seinem Lusthaus.





Die Ausstellung ist am Freitag, 27. Mai, von 14 bis 20 Uhr sowie am Samstag, 28. Mai, von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag, 29. Mai, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Für Kinder/​Jugendliche bis 16 Jahren ist der Eintritt frei.



