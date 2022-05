Parkscheibe statt Knöllchen verteilt: Heubacher sagt Danke

„Jeder schimpft und kritisiert nur“, meint Egon Kreuzer. Aber kaum einer sagt mal „Danke schön“. Der Heubacher hat es jetzt getan. Er dankt dem „Überwacher des ruhenden Verkehrs“ in der Stadt.

Freitag, 27. Mai 2022

Alexander Gässler

„Net gschimpft isch globt gnuag“: So heißt es bekanntlich im Schwäbischen. Und über den besagten Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdiensts werde sicher viel in Heubach geschimpft sowie kritisiert, sagt Egon Kreuzer. „Da bin ich auch manches Mal dabei, wenn ich wieder ein Knöllchen bekomme.“ Heute aber will er sich bedanken.







Wie es dazu kam und wie sich Egon Kreuzer bedankt, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



