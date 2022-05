Personalmangel: Ein Drittel des DRK-​Pflegeheims in Straßdorf steht leer

Eigentlich bietet das fast neue Straßdorfer Pflegeheim des DRK-​Kreisverbands beste Voraussetzungen und auch die Nachfrage ist groß. Aufgrund einer Fehleinschätzung ist es aber nicht gelungen, genug Personal zu finden. Ein schnelle Lösung ist nicht in Sicht.

Freitag, 27. Mai 2022

Gerold Bauer

Den Einstieg in den Bereich der stationären Pflege hatte man sich beim DRK in Gmünd anders vorgestellt. Geplant wurden drei neue Pflegeheime. Doch schon beim ersten, dem „Haus Kaiserberge“ in Straßdorf, legte der Kreisverband eine „Bauchlandung“ hin.





Warum das trotz bester baulicher Voraussetzungen, trotz eines sehr guten Konzepts und trotz engagierter Mitarbeiter so ist, lesen Sie am 27. Mai in der Rems-​Zeitung. Und sie erfahren auch, welcher Strategie der DRK-​Kreisverband — mit dem wieder ins Boot geholten ehemaligen Geschäftsführer Bruno Bieser — im Auge hat, um das Schiff auf Kurs zu bringen!



