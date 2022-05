SV Pfahlbronn: Balaban übernimmt Traineramt

Beim Fußball-​B-​Ligisten SV Pfahlbronn wird Samet Balaban, der aktuell noch für den A-​Ligisten SV Hussenhofen spielt, zur neuen Saison die erste Mannschaft als Trainer beziehungsweise Spielertrainer übernehmen.

Freitag, 27. Mai 2022

Alex Vogt

„Samet Balaban hat uns in den persönlichen Gesprächen mit seinen Vorstellungen und Ideen überzeugt. Wir freuen uns sehr, dass auch wir ihn vom SVP und einem Engagement im Haubenwasen überzeugen konnten“, sagt Adrian Ackermann. „Wir wollen unseren Kader in den nächsten Jahren kontinuierlich verjüngen und sind überzeugt, dass Samet sowohl neben als auch auf dem Platz den nachrückenden jüngeren Spielern wertvolle spielerische und sporttaktische Hilfestellungen geben kann“, fügt der SVP-​Abteilungsleiter hinzu.Mit Balaban als Nachfolger von Tuna Tözge und Thilo Plattner, der bereits vor einigen Monaten die Position des Spielleiters von Thomas Hieber übernahm, hat der aktuelle Tabellendritte der Kreisliga BI nun das sportliche Führungsduo für die erste Mannschaft in der neuen Saison gefunden.

