Vatertag: Viele junge Leute unterwegs, aber für Polizei und DRK ein ruhiger Tag

Nach zwei Jahren mit pandemiebedingt limitierter Vatertagslaune war, konnte wieder richtig gefeiert werden. Vor allen Jüngere waren sehr zahlreich auf den Straßen und auf Festen zu sehen. Für Polizei und Rettungsdienste war es aber trotzdem ein ruhiger Feiertag.

Freitag, 27. Mai 2022

Gerold Bauer

Heftige Schlägereien, viele betrunkene Autofahrer, zahlreiche „Schnapsleichen“ im Straßengraben und ein erhöhtes Polizeiaufgebot, um bei bestimmten Veranstaltungen für Ordnung und Sicherheit zu sorgen — alles Fehlanzeige, wenn man eine Bilanz vom Vatertag des Jahres 2022 zieht.





Einige Blaulicht-​Einsätze gab es trotzdem. Was Polizei und DRK konkret zu berichten haben und was sich bei den Vatertagsfeiern im Raum Schwäbisch Gmünd gegenüber früher verändert hat, lesen Sie am 28. Mai in der Rems-​Zeitung!



