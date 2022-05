Ausflugstipp: Remsmittelpunkt in Lorch-​Waldhausen

Foto: Christian Frumolt

Der Remsmittelpunkt in Lorch-​Waldhausen wird durch einen großen Felsen gut sichtbar markiert. Rund 80 Kilometer lang ist die Rems zwischen ihrem Ursprung in Essingen, wo sich eine Forellenzucht befindet, und der Mündung in den Neckar in Remseck.

Samstag, 28. Mai 2022

Benjamin Richter

36 Sekunden Lesedauer







Ausführlich beschrieben wird der Remsmittelpunkt, wie viele andere Ausflugstipps, unter deine​-ostalb​.de, und hier ist der Geheimtipp ebenfalls zu finden. Auch auf komoot wird der Remsmittelpunkt erwähnt. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es auch im iKiosk.

Nach exakten Messungen befindet sich der geographische Mittelpunkt in Waldhausen bei den Sportanlagen. Sitzgelegenheiten am Ufer laden zum Verweilen ein. Der Remsmittelpunkt dient zudem als Rast für Radfahrer, die auf dem vorbeiführenden Remstal-​Radweg unterwegs sind. Seit April gibt es am Remsmittelpunkt wieder eine Bewirtung, wie es schon zu Zeiten der Gartenschau und drei Jahre danach der Fall gewesen war.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



226 Aufrufe

145 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen