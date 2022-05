Im ersten Lizenzrennen: Marco Bucher aus Bartholomä ist Deutscher Vizemeister

Bei seinem ersten Rennen als Lizenzfahrer gelingt Marco Bucher von den Radsportfreunden Bartholomä gleich der Deutsche Vizemeistertitel in der Mountainbike-​Disziplin Enduro. Mit diesem Erfolg will der 17-​Jährige nun Sponsoren auf sich aufmerksam machen.

Samstag, 28. Mai 2022

Deutscher Vizemeister – mit diesem respekteinflößenden Titel darf sich seit dem vergangenen Wochenende Marco Bucher von den Radsportfreunden (RSF) Bartholomä schmücken. Bei seinem ersten Lizenzrennen überhaupt rief der 17-​Jährige bei der Deutschen Meisterschaft im hessischen Willingen eine hervorragende Leistung ab und sicherte sich auf Anhieb den Podestplatz.

„Dass ich so weit nach vorne fahren würde, hatte ich nicht mit einkalkuliert“, sagt Bucher offen, der im Vorfeld auf ein Top-​fünf-​Ergebnis gehofft habe. Schon das wäre in dem Starterfeld mit etwas mehr als 20 Lizenzfahrern und weiteren rund 50 Teilnehmern ohne Lizenz in seiner Altersklasse eine durchaus beachtliche Leistung gewesen.

Marco Bucher, der in dem zu Essingen gehörenden, aber viel näher an Bartholomä liegenden Weiler Birkenteich wohnt, betreibt den Mountainbike-​Sport seit vier Jahren im Verein. „Angefangen hat es fast klischeemäßig mit ein paar Rampen aus Erde, die ich mit Freunden im Wald angelegt hatte“, blickt der Jugendliche zurück. Später habe er mitbekommen, dass sich bei den RSF Bartholomä ein Mountainbike-​Team formierte, und schloss sich diesem ohne langes Zögern an.





Mit welchen Emotionen Marco Bucher in Willingen an den Start ging und warum es am Ende auf Sekundenbruchteile ankam, lesen Sie am 28. Mai in der Rems-​Zeitung.



