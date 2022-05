Oldtimer beim Heimatmuseum

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause hatten die „Oldtimer-​Traktoren und Unimog-​Freunde“ wieder ihre überregional bekannte Fahrzeugschau im Hof des Heimatmuseums in Waldstetten organisiert.

Sonntag, 29. Mai 2022

Gerhard Nesper

18 Sekunden Lesedauer



Die Oldtimerfreunde sind eine Abteilung des Heimatvereins, an diesen angegliedert und bestehen z. Zt. aus 10 Mitgliedern. Sie präsentierten bei ihrer Ausstellung wieder einmal automobiles Kulturgut und ein Stück Technikgeschichte, denn, wie der Name schon sagt, wurden überwiegend alte Traktoren und Unimogs (Universal-​Motor-​Gerät) , aber auch Pkw in geringer Anzahl ausgestellt.

