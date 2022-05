Gmünder Ausbildungsmesse: Schüler treffen Betriebe wieder „in echt“

Foto: bri

Nach der virtuellen Ausgabe 2021 haben sich 107 Betriebe aus Industrie, Handel und Handwerk diesmal den Schulabgängern bei der Gmünder Ausbildungsmesse im Congress-​Centrum Stadtgarten wieder persönlich präsentiert.

Dienstag, 03. Mai 2022

Benjamin Richter

„Dafür, dass es die erste Messe nach Corona ist, sind schon beachtlich viele Leute da“, zog Robin Asmus am Vormittag ein erstes Fazit. Am Stand der Waldstetter Firma Leicht Küchen suchte der angehende Holzmechaniker im zweiten Lehrjahr den Kontakt zu den beinahe gleichaltrigen jungen Frauen und Männern, die in diesem Sommer ihren Schulabschluss erlangen.

An einem niedrigschwelligen Einstieg versuchte sich die Krankenkasse Barmer, die neben der Kreissparkasse Ostalb, dem Ostalbkreis, der Agentur für Arbeit Schwäbisch Gmünd und Bosch zu den langjährigen Partnern der Ausbildungsmesse zählt, an ihrem Stand: Dort konnten die Jugendlichen mit der Spielkonsole Nintendo Switch eine virtuelle Bowlingkugel auf die Bahn schicken und auf dem Bildschirm Pins abräumen, bevor sich die Kasse im Kennenlerngespräch vorstellte.





Schon wenige Minuten, nachdem die Messe um 10 Uhr ihre Türen für Schülerinnen und Schüler aus dem Raum Schwäbisch Gmünd geöffnet hatte, schlenderten im Foyer und den vier Sälen des Congress-​Centrums zahlreiche Besucher von Stand zu Stand. Während so mancher im Handumdrehen ein angeregtes Gespräch mit dem persönlichen Wunsch-​Ausbildungsgeber anfing, zögerte der eine oder andere noch angesichts der gewichtigen Entscheidung für die eigene berufliche Zukunft.

