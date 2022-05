60 Jahre Firma Georg Moritz: Kompetenz bei Bad und Heizung

Das Unternehmen Georg Moritz bildet in Mutlangen kontinuierlich Nachwuchskräfte aus. Auch im Jubiläumsjahr steht der Betrieb an 365 Tagen für Wartungen bereit.

Viel Wert werde in der Firma auf die Ausbildung qualifizierter Nachwuchskräfte gelegt, betont Geschäftsführer Armin Linke. Pro Lehrjahr stellt die Georg Moritz GmbH ein bis zwei Lehrlinge ein, so dass immer rund fünf Auszubildende gleichzeitig im Betrieb lernen.





Auf 60 Jahre Firmengeschichte kann das Unternehmen Georg Moritz GmbH in Mutlangen dieser Tage zurückblicken. Eine bemerkenswerte Historie, in der sich Armin Linke als Geschäftsführer des Sanitärtechnikbetriebs natürlich bestens auskennt. „Die Firma wurde am 15. Mai 1962 durch Georg Moritz gegründet“, schildert der heutige Chef.Der Zentralheizungsbauer Georg Moritz, der aus dem bayerischen Rosenheim gekommen und der Liebe wegen auf der Ostalb heimisch geworden war, ließ sich mit dem Handwerksbetrieb zunächst in der Rinderbacher Gasse in Schwäbisch Gmünd nieder. Doch schon zehn Jahre später benötigte das Zentralheizungsbau-​Unternehmen größere Betriebsräume und zog daher in das Gewerbegebiet „Im Spagen“ im Gmünder Stadtteil Wetzgau um. In den Jahren 2012 und 2013 ließ das Unternehmen im Mutlanger Gewerbegebiet „In der Breite“ ein neues Firmendomizil errichten und ist seit dem 1. Oktober 2013 am Siemensring 20 anzutreffen.Das fachlich geschulte Team des Betriebs mit inzwischen 31 Mitarbeitern bietet Kunden stets einen umfangreichen Service, der mit viel Kompetenz und Sorgfalt ausgeführt wird. Zur Wartung und für die Störungsbeseitigung ist das Unternehmen mit sieben Servicetechnikern an 365 Tagen im Jahr für seine Kunden im Einsatz.

