Albmarathon der DJK Gmünd: Online-​Anmeldung möglich

Die DJK Gmünd richtet am Samstag, 29. Oktober, zum 32. Mal den Albmarathon aus. Angeboten werden wieder Läufe auf vier Distanzen zwischen fünf und 50 Kilometern, für die sich interessierte Läuferinnen und Läufer ab sofort online anmelden können.

Der Höhepunkt ist freilich der Ultramarathon über 50 Kilometer mit 1100 Höhenmetern über die drei Kaiserberge Hohenstaufen, Rechberg und Stuifen, der in diesem Jahr erstmals in den DUV-​Cup der Deutschen Ultramarathon-​Vereinigung integriert sein wird.





Für Sportbürgermeister Christian Baron ist es die Traditionsveranstaltung schlechthin des Gmünder Sports, wird doch der Albmarathon in diesem Jahr bereits zum 32. Mal von der DJK Gmünd veranstaltet. An dieser regional wie überregional bekannten Laufveranstaltung können Läuferinnen und Läufer am 29. Oktober wieder auf den vier Distanzen über fünf, zehn, 25 und 50 Kilometer an den Start gehen und sich dafür ab sofort online auf alb​marathon​.de anmelden.

