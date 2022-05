Böbingen: Lichterfest und 50 Jahre deutsch-​französische Partnerschaft

Fotos: gbr

Bei der Feier „50 Jahre kommunale Partnerschaft Böbingen – Custines“ wurde vor dem Hintergrund des Ukraine-​Kriegs daran erinnert, wie wichtig der Zusammenhalt in Europa ist. Die Feier war eingebettet in das romantische Lichterfest im Park am Alten Bahndamm mit wunderbaren Licht-​Installationen.

Montag, 30. Mai 2022

Gerold Bauer

23 Sekunden Lesedauer



Obwohl es ohne weiterführende Schule in Böbingen keine Möglichkeit zum direkten Schüleraustausch gibt, legt der Schultes sehr großen Wert darauf, dass alle Generationen aus Böbingen durch möglichst viele Begegnungen eine persönliche Beziehung zur Bürgerschaft der französischen Gemeinde Custines pflegen.





319 Aufrufe

92 Wörter

2 Stunden Online



